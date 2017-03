Piinlik või jah? Angelina Jolie unustas piiskopiga kohtumisele minnes rinnahoidja koju

Jolie kõneles usuliidriga tõsistel teemadel nagu põgenikekriis, Lõuna-Sudaanis toimuv ja seksuaalvägivalla ennetamine, kuid suuremat kõneainet pakkus hoopis näitlejanna rõivavalik.

Nimelt ei suutnud inimesed pilku pöörata Angelina rinnapartiilt, mis särgi alt välja turritas!

Privilege to welcome UNHCR Special Envoy Angelina Jolie. Discussed refugee crisis, South Sudan and prevention of sexual violence in conflict pic.twitter.com/SuM5Ub8cqP