Põhja-Korea prostituudid kasutavad suguhaiguste ennetamiseks oopiumiga immutatud tampoone

Väidetavalt on selles kinnises riigis suur probleem laialt levivate suguhaigustega, kuna ennetamiseks ja ravimiseks ei ole piisavalt abi- ja ravivahendeid.

Prostituutideks hakkavad eelkõige vaesematest maapiirkondadest pärit naised, kes rahuldavad Põhja-Korea sõdurite seksuaalvajadusi. Kuna kondoome on vähe ja need on kallid, siis ollakse kaitsmata vahekorras ja selle tõttu on suguhaigustesse nakatumine suur.

Põhja-Korea juht Kim Jong-un ja sõdurid / KCNA/Reuters/Scanpix

Põhja-Koreast Lõuna-Koreasse põgenenud on paljastanud, et vähese haridusega ja nälja käes vaevlevatel naistel ei jää muud üle kui hakata riiklikuks prostituudiks, keda sõdurid kasutavad.

«Näljapiiril olles ei mõelda oma mainele ega võimalikele haigustele. Põhja-Koreas on oopium legaalne ja prostituudid kasutavad seda suguhaiguste ennetamiseks. Tegemist on odava ainega, mille gramm maksab kuus dollarit,» selgitas üks põgenenu.

Põhja-Korea prostituudid lahjendavad oopiumit veega ja kastavad puuvillapallid, mida kasutatakse tampoonidena, selle sisse. Enne vagiinasse asetamist pannaks puuvillapalli ümber ristikujuliselt pael, et seda saaks lihtsalt välja tõmmata.

Põhjakorealannade arvates hävitab oopium haigusetekitajad ja nad jäävad isegi kondoomita seksides suguhaigustest puutumata.

Lõuna-Korea meedia ja arstide andmetel levivad Põhja-Koreas mitmesugused suguhaigused, kuna sõjaväelased kasutavad riigi käsul prostituute.