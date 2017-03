Video: kuhu on peidetud neli looma?

Mõistatuse koostajate Esra Gurkani ja Siofra Brennani sõnul tuleb pildil leida neli looma «suvitamas». Need loomad on rebane, nahkhiir antiloop ja flamingo.

Tegijad lisasid, et peidetud loomade kiireks leidmiseks tuleb kasutada analüütilist mõtlemist. Kui kolm looma on paremal üsna lähestikku, siis neljas loom on pildi vasakus servas.

Paremal pool on näha nahkhiirt, antiloopi ja rebast ning vasakul eraldi flamingot.