Video: Tesco kauplusteketi juht sattus kriitika alla sõnavõtu tõttu, et «valge mees on ohustatud liik»

Briti meedia teatel rääkis Allan möödunud nädalal konverentsil, milles ta kuulajatele ütles, et naised ja etnilised vähemused on väga populaarsed, jõudes lihtsalt ja kergelt firmade etteotsa, samas valgenahalised mehe peavad nüüd kaks korda rohkem pingutama, et juhtivpositsioonile jõuda.

«Tuhandete aastate jooksul on mehed tegelenud erinevatel elualadel ja olnud edukad, kuid nüüd on pendel liikunud teises suunas ja see suund jätkub ka tulevikus ehk valgenahalistest meestest on saanud ohustatud liik ja nad peavad töötama varasemaga võrreldes kaks korda paremini,» teatas Allan.

Uute võrdsust pooldavate Briti poliitikute teatel on Allan valearvamusel ja teatasid, et hakkavad Tescot boikoteerima.

Briti meedia tõi esile fakti, et Londoni börsil noteeritud suurfirmade juhtkonnas on naisi vaid kümme protsenti. Vähemuste esindajaid on nende firmade juhtkonnas kaheksa protsenti, samas Briti tööjõu seas on neid keskmiselt 14 protsenti.

Briti valitsuse endine soolise võrdsuse minister Nicky Morgan teatas möödunud aastal, et firmade katsed saada juhtkonda rohkem naisi, on aeglustunud.

«Börsil noteeritud edukates firmades on rohkem Johne kui Marysid,» lausus Morgan.

2016. aastal oli Johny nime kandvaid mehi suurfirmade juhtkonnas või kes olid tegevjuhid, kokku 14. Naisi samas oli seitse.

Allan kaitses end avaliku teatega, et ta sõnad võeti kontekstist välja, lisades, et enamik ta kuulajatest olid naised ja ta sõnum oli mõeldud naisi innustama.

«Lähtusin huumorist, see oli pisut liialdatud. Valgenahalised mehed ei ole ohustatud liik, vaid tahtsin rõhutada, et ajad on muutunud ning kaalukauss on pisut naiste ja vähemuste kasuks. Minu kuulajatele mu humoorikas seisukoht igatahes meeldis,» sõnas Allan.

Allani sõnul pooldab ta naisjuhte ja tal on kahju, et on neid, kes teda valesti mõistsid.