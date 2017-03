TV3 vabandab: Karl-Erik Taukari teguviis on kahtlemata taunitav

Nimelt eemaldas, nagu märkasid tuhanded tähelepanelikud televaatajad, saate võtete ajal sõiduautot Peugeot 3008 juhtinud saatejuht Karl-Erik Taukar korduvalt käed roolilt, samal ajal jätkates autoga liikluses osalemist. “Selline teguviis on kahtlemata taunitav ning TV3 vabandab,” kinnitas TV3 peadirektor Priit Leito.

TV3 uus hetaujusaade “Sõidud Taukariga” põhineb rahvusvahelisel telemenukil “Carpool Karaoke”, mille formaat näeb ette, et saatejuht vestleb ja laulab koos tuntud lauljaga selle hitte, ise samal ajal autot juhtides. “Ettevalmistus saateks on põhjalik ja loomulikult on ohutus liikluses primaarne. Tõsi on, et läksime Anne Veskiga hoogu, tema mastaapi megastaari kõrval kipub autokoolis õpitu ununema,” märkis kahetsusega Karl-Erik Taukar. “Püüan järgmistes saadetes end talitseda,” lisas Taukar, kelle autosse on lähiajal istumas veel Jüri Pootsmann, Maarja-Liis Ilus, Liis Lemsalu, Ivo Linna, Jaagup Kreem, Erich Krieger ja teised Eesti staarid.

Leito sõnul ei tekkinud saate “Sõidud Taukariga” võtetel küll hetkekski liiklusohtlikku olukorda ning saatejuhil oli auto valitsemine ning võtterühmal situatsioon sajaprotsendiliselt kontrolli all, ent käte roolilt eemaldamine pole siiski soovitatav ning edaspidi proovib võttemeeskond jälgida, et saatejuht keskenduks liiklusele rohkem. “Soovime kõigile tähelepanelikku ja turvalist liiklemist ning püsige ikka TV3 kanalil,” lisas Leito.