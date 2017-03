Mis lihtsalt sõbrad? President Kaljulaid ning abikaasa jagasid lembehetke

Taolised arvamused tekksid kätlemistseremoonia ajal pidevalt suureneva vahemaa tõttu presidendi ning tema abikaasa vahel.

President Kersti Kaljulaid ja Georgi-Rene Maksimovski kätlemistseremoonial / ETV kuvatõmmis

Meie lemmik presidendi fännikonto «kerstikaljulaidontuus» avaldas nüüd aga pildi, mis taolised jutud täielikult kummutab. President Kaljulaidi saatis Soome visiidil ka tema abikaasa Georgi-Rene Maksimovski ning presidendi fännikontole postitatud pildilt on näha, et abikaasade kehakeel on kõike muud kui külm ning üksteist vältiv.

Tore on vahelduseks näha meie presidenti selliselt küljelt, kus ta unustab olla president ning on lihtsalt abikaasa. Või mida teie arvate?