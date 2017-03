Video: mis juhtub, kui Coca-Colat kuumutada pannil

Eksperiment tehti eesmärgil, et näidata, kui palju on neis jookides suhkrut, mis jääb vee aurustudes alles, edastab Daily Mail.

Katsetest ilmnes, et tavalise Coca-Cola puhul jäi pärast 20 minutit kuumutamist pannile suur tervisele kahjulik suhkrukogus, olles tume veniv mass

Coca-Cola Zero puhul vesi aurustus ära ja peaaegu mitte midagi alles, vaid väikesed pruunid laigud.

Seega saab öelda, et tavaline Coca-Cola on tervisele kahjulikum kui Coca-Cola Zero, milles on märgatavalt vähem suhkrut.