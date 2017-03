Kes suri? «Pilvede all» uus hooaeg algab dramaatiliste matuste ja uute inimestega

Järjekorras juba 14. hooaeg saab täna dramaatilise alguse, kui õed kohtuvad matustel. Leinas on ka nende ema Sirje, kel tütardele nii mõndagi öelda on. Kas kurb sündmus on seotud hooaja viimase osaga, kui Inna ja Alberti keeruliseks kiskunud suhe ehmatava avastusega lõppes? Vastuse sellele saab juba õhtul!

«Pilvede all» / Arno Mikkor

Eesti vaadatuim telesari ei näita väsimuse märke ja selgi hooajal on oodata mitut üllatust nii tegelaste kui ka sündmuste osas. «Pilvede all» algab täna küll kurbade nootidega, ent hooaeg jätkab juba helgemates toonides pakkudes küll suhtesegadust aga ka elevust uute inimeste näol.

Eesootav hooaeg toob «Pilvede all» õdede eludesse suuri väljakutseid. Kuigi Mari ja Indreku pereelu on saanud räsida, pingutab Mari oma pere-elu nimel rohkem kui kunagi varem. Pireti ellu lisavad värve nii Volts kui ka Urmas, kuid pildile ilmub ka üks uus meesterahvas. Kertule ja Andresele annavad senisest rohkem põhjust Tallinnas käia aga Erik ja lapseootel Liina.

«Pilvede all» uue hooaja avaosa on Kanal 2 ekraanil täna kell 21:30, kohe pärast uut dokumentaalsarja «112 – saatuslik hetk»