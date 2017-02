Pildid ja video: Prantsuse kunstnik elab nädala kivikamaka sees

AFP teatel algas 44-aastase Poinchevali projekt möödunud nädala reedel, kui ta lasi end Pariisi Palais de Tokyo moodsa kunsti muuseumis sulgeda kivikamakasse, mille sees on tema kehakuju järgi tehtud avaus ja milles on ka õhuaugud.

Abraham Poincheval / Joel saget/AFP/Scanpix

Prantslane toitub eksperimendi ajal veest, kuivatatud lihast ja puljongist. Arstid jälgivad mehe tervislikku seisundit video abil.

Kivi sees on olemas «käimla», kuhu prantslane saab teha loomulikke vajadusi ja kivi «neelab» ebameeldiva lõhna.

Poincheval teatas ta katse jälgijatele, et temaga on seni kõik korras, kuid teda vaevab unepuudus, sest on väga kitsas kohas, kus tal on raske magama jääda.

Prantslasel ei ole kella ja selle tõttu ta ei tea, mis päev või kellaaeg on.

Abraham Poincheval / Joel saget/AFP/Scanpix

«Mul on mingi taju ajast, kuid eelkõige selle kohta, millal muuseum avatud on. Kuulen läbi kivi helisid ja hääli, sades aru, et väljas liiguvad inimesed. Olen nagu poolunes, saamata aru, kas ma ikka magasin või mitte,» sõnas mees katse jälgijatele.

Poincheval saab kivi sees olla liigutada jäsemeid vaid sentimeetreid, kuid tema sõnul on ta üsna mugavas asendis ja liikumatus teda ei häiri.

Abraham Poincheval / Joel saget/AFP/Scanpix

Muuseumi külalised viskavad pilgu katsekivile peale, loevad midagi kivi juures või üritavad Poinchevaliga läbi õhuavade vestelda.

Prantslase sõnul suhtlevad need inimesed eelkõige kiviga, mitte temaga, sest kivi on näha. On ka neid, kes on seal oma probleemidest rääkinud ja kergema südamega lahkunud.

Poincheval on varasemal ajal olnud 13 päeva karutopise sees, 20 päeva maha maetuna ja ületanud Alpid tünnis olles.

Järgmisena plaanib kunstnik katsetada, kas ta suudab pesal olles kanamune haudududa nii, et munadest kooruvad tibud.