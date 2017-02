Mida sosistas Ryan Gosling Oscari-galat külastanud turistile kõrva?

Turistid said oma silmaga näha filmimaailma suuri staare, kaasa arvatud Nicole Kidmani ja Ryan Goslingut, edastab news.com.au.

Turistide seas olid ka kihlunud Vicky Vines ja ta mees Gary, kes olid Los Angelesse sõitnud Chicagost ja kelle «pani galal paari» Denzel Washington. Sotsiaalmeedias kirjutati, et mitte auhindade jagamine, vaid üllatunud turistid olid Oscari-gala parim osa.

Meediasse jõudnud vidotelt on näha, et Ryan Gosling sosistab Vicky Vinesile midagi kõrva ja naise nägu muutub sajandiksekundiga, kuid ei ole teada, mida staar sosistas.

Ryan Gosling ja turist Vicky Vine / Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Ryan Gosling ja turist Vicky Vine / AFP / Scanpix

Twitteri ja Facebooki kasutajad hakkasid üksteise võidu pakkuma, et mida näitleja võis turistile öelda.

Pakuti, et Gosling viitas filmile «Marley and Me» ning ütles, et koer sureb selle filmi lõpus.

Või siis seda, et saalis olijatest pooled on tegelikult Vene spioonid ja Denzel Washington ei saa sel aastal Oscarit ning veel palju sarnast.

Õhtujuht Jimmy Kimmel teatas turistidele , et neil on Dolby teatris võimalik vaadata õhtukleitide näitust, kuid turistid ei teadnud, et sel ajal toimub Oscari-gala. Kimmel teavitas staare, et saabuvad turistid, kelle jaoks on gala külastamine üllatuseks.

Parimaks filmiks kuuluitati esmalt «La La Land», kuid siis parandati viga ja öeldi, et see on hoopis «Moonlight».

Sellest hoolimata sai naispeaosa Oscari «La La Landi» Emma Stone.