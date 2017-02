Jüri Pootsmann tuli vastuvõtule emaga: ema on ikkagi kõige tähtsam naine mehe elus!

«Ma arvan, et uus president ja uued tuuled. Mul on väga hea meel, et mind kutsuti,» sõnas Pootsmann.

Laulja võttis sellele suurele üritusele kaasa ema.

«Ma ei saa üldse aru sellest, miks inimesed küsivad, miks ma ema kaasa võtsin. Ema on ikkagi kõige tähtsam naine mehe elus. Muidugi ma võtan ema kaasa,» seletas Jüri.

Jüri ema Marit Rahkemaa kinnitas, et poja kõrval vastuvõtule saabuda on väga uhke ja tugev tunne.

