Pildid! Rahvusvahelisel iluduskonkursil Lady Universe 2017 osaleb ka kaks kaunist eestlannat

Kogu maailma kaunitaride seas on kaks Eestist pärit tüdrukut: 17-aastane Ilona Dmitrijeva esindab Baltimaad ja 16-aastane Andriana Lomakina Eestit.

Tänu riikliku konkursi Eesti Printsess 2016 Top-5 positsioonidele, mida igal aastal korraldatakse Magic Monday Production poolt, tüdrukutel ilmus võimalus oma esimesest rahvusvahelisest konkursist Lady Universe 2017 osa võtta.

«Eesti Printsess 2016 finaalis esinemine andis mulle väga palju julgust, enesekindlust ja tänu sellele avanesid mul uued võimalused. Moemaailm köidab mind hingeni. Mood on mulle alati südamelähedane olnud ja mind huvitanud. See on nagu kunst ja mitte igaüks ei mõista seda. Just antud sfääris olen olnud oktoobrist alates, kui sattusin Princess of Estonia finalistiks. Praegu Sofias kõik on väga glamuurne ning fancy. Ettevalmistuste kõrvalt jääb ka vaba aega, et uudistada linna ja tutvuda teistega. Enda riigi esindamine antud konkursil on mulle väga tähtis, kuna just minule on antud see missioon. Olen selle võimaluse eest väga tänulik ja üritan eestlaste lippu kõrgel hoida,» jagas meile oma muljeid Andriana Lomakina.

Ilona on ka väga rahul ja arvab, et osalemine ja Eesti Printsess 2016 konkursi võitja kroon on veel üks huvitav lehekülg tema elust: «Moevaldkond sarnaneb kauge ja kauni unistusega, mõne ilu ja eredate emotsioonide võlumaailmaga. Mina väga tahan olla osa sellest. Soovin osata ennast väljendada, sarnaneda kellegagi või vastupidi olla täiesti erinev. Rahvusvahelisel konkursil osalemine on väga vastutusrikas ja, muidugi, moraalselt väga raske. Enne väljasõitu mina rahustasin ennast sellega, et see osalemine on juba minu suur saavutus. Praegu Lady Universe konkursil mina olen valmis oma parimaid iseloomuomadusi näitama: visadus võitluses, siirus, sõbralikkus, drive ja hasart võitluses võidu eest.»

Lady Universe argipäevad mööduvad proovidel, fotosessioonidel ja finaal-show lavastusel.

Olulisemateks sündmusteks on kolm temaatilist õhtut: rahvaste õhtu, heategevuslik üritus ja finaali galaõhtu. Lady Universe konkursil osalevad neiud, kes omavad aktiivset elupositsiooni ning ühel või teisel viisil puutuvad avalike suhetega ja heategevusega kokku.

«Tänan konkursi korraldajaid selle eest, et siin on kõik nii selge ja korrastatud. Mina tunnen ennast siin väga mugavalt, omandan uut kogemust, naudin iga päeva ja muidugi ootan finaali,» tunnistas Ilona Dmitrijeva.

Sofiasse on tulnud ka Magic Monday Production omanik ja Eesti rahvusdirektor Ireni Erbi, kes ise omab silmapaistvat rahvusvahelistel modellide konkursitel ja iludusvõistlustel osalemise kogemust. Juba täna, 22. veebruaril, Lady Universe 2017 finaal-show'l tema saab rahvusvahelise žürii osaks ning osaleb Universumi kõige väärilisema leedi valimise protsessis.

Eelmisel aastal Lady Universe finalistide seas juba oli Eesti osaleja Maria Raja, kuid tema ei võitnud mingeid tiitleid. Nüüd aga elame Ilonale ja Andrianale kaasa ning soovida neile häid tulemusi!

Vaadake pildigaleriid!