Pilk peale! Need on uue pöörase suhtesarja esimesed proovipaarid

Tartu Ülikooli tudeng Helen ja Saaremaa medõde Liisa on noored naised, kes kuidagi ei suuda leida seda õiget ja ainust. Nüüd aga saavad neiud kirgliku võimaluse elada koos kuue erineva noormehega nagu mees ja naine ning seejärel ootab kõiki ees otsustav valik.

Liisa ja Ziga / TV3

Saame tuttavaks esimese nädala proovimeestega:

Tartu Ülikooli tudengi Heleni proovikaaslane Kalvi-Kalle on 19-aastane Raplamaal elav noortalunik. Ta elab koos vanavanematega ja plaanib tulevikus üle võtta. Kalvi-Kalle tegeleb masinate hooldamise ja remondiga, kuid liiga palju tööd väikeses maakohas just ei ole. Lisaks teeb ta juhutöid ja vabal ajal nokitseb ka kodus vanade traktorite kallal. Talle meeldib kõik tehnikaga seonduv, eriti autod, kuigi juhilubasid ei ole tal kunagi olnud. Sellele vaatamata driftib ta oma riisiraketi nime kandva Hundayga uhkelt kodukandi kruusateedel. Kalvi-Kallel on taskus 8. klassi lõputunnitus. «Siis tulid muud huvid peale,» selgitab ta ise ja lisab, et tahtis möödunud aastal haridusteed jätkata, kuid jäi dokumentide sisseviimisega hiljaks. Prooviabielu saatesse tuli Kalvi-Kalle sellepärast, et «blondiin on nõrkus» ja Helen hakkas talle telereklaamis meeldima. Üksi on ta olnud peaaegu kaks aastat.

Kalvi-Kalle ja Helen / TV3

Medõe Liisa esimese nädala proovikaaslane on Žiga, kes on 27-aastane Sloveenia pealinnast Ljubljanast pärit maailmarändur. Žiga on väga avatud ja suhtlemisaldis ning alati naerusuine. Talle meeldib kõik spordiga seonduv, ta mängib jalgpalli ja on töötanud lumelauainstruktorina. Seiklushimust ajendatuna istus ta möödunud aasta kevadel kodus jalgratta selga ja põrutas Nordkappi välja. Tagasiteel sattus ta juhuse tahtel Eestisse, mis teda otsekohe lummas. Avatud oleku ja alati naerul suuga koputas ta ühe vanalinna hosteli uksele, kus tal töötamise eest elada lubati ja süüa anti. Lisaks leidis ta omale töö jalgrattaparanduses. Lõbusa olekuga maailmarändur leidis omale otsekohe palju sõpru ja otsustaski suveks Eestisse jääda. Prooviabielu saatest kuulis Žiga sõpradelt, et ta oli parasjagu vaba ja telesaates kaasalöömine tundus huvitav, siis kandideeris ta osalema.

Ziga / TV3

Uus pöörane suhetesari «Prooviabielu» stardib TV3-s juba täna kell 20.00 algusega.