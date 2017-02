14 üllatavat küsimust ja vastust house-muusika ristiisale Louie Vegale ja piletiloos

Sinu lemmiktoit ja kas oskad seda ka ise teha?

Sushi! Aga ma ei oska seda ise teha. Armastan ka pastat, aga ka seda ei oska ma ise teha, kuid mu abikaasa Anané valmistab vapustavalt head pastat.

Kuidas peale muusika kuulamise oma vaba aega veedad?

Meie Miami kodus.

On sul hobisid?

Muusika, aga kogun ka kaabusid.

Kas oskad laulda?

Oskaks ma ainult!

Aga tantsida?

Jah.

Parim koht lõõgastumiseks?

Meie kodus Miamis, stuudios.

Keda või mida kõige enam elus armastad?

Oma naist Anané Vegat, meie poega Nicot, oma ema.

Aga vihkad?

Ma ei vihka midagi.

Mida teed pikkade lennutundide ajal?

Plaanin tulevikku, kuulan muusikat ja sorteerin seda, vaatan filme.

Oled ka varem Tallinnas käinud, aga enam kui 12 aastat tagasi. Kui palju Tallinnast tead?

Ma ei tea Tallinnast eriti midagi, aga kui seal ligi 13 aastat tagasi esinesin, oli see vapustavalt hea öö. Seekord teen korraldajate soovil tugevate disco mõjudega seti, olen taaskohtumisest juba ka ise elevil.

Grammy võitja Louie Vega / Promopilt

Parim esinemine sinu jaoks? Mis selle eriliseks tegi?

Oma bändi ja albumi «Louie Vega Starring ....XXVIII» albumil kaasa löönud artistidega esinemine 2016. aasta oktoobris toidu- ja muusikafestivalil Johannesburgis 22 000 inimesele. Muusika elusaks tegemine on unistus ja meie viisime selle täide. Nii imeline oli näha inimesi kaasa laulmas. Teine meeldejääv esinemine oli 2007. aasta Super Bowlil, mille raames tegin loo Cirque du Soleil’ jaoks ning esitasin seda laivis 70 000 inimesele, mida vaatas samal ajal 145 miljonit inimest. Väga inspireeriv on ka iganädalale Roots NYC pidu Cielos – igal kolmapäeval leiab aset tõeline muusikaline seiklus.

Aga kõige hullem esinemine?

Hmm, hoian selle pigem enda teada.

Kõige kummalisem esinemiskogemus?

Olin 90´ndate keskpagas USA tuuril murtud jalaluuga ja minu jaoks ehitati lava puidust äärtega ning istusin puldi taga toolil, millel olid rattad all. See võimaldas mul laval liikuda ilma, et lavalt alla kukuksin.

Aitäh! Ootame väga su esinemist Tallinnas!

Mina samuti. Viimasest korrast on tükk aega möödas ja uus generatsioon on peale kasvanud. Kindlasti tulevad ka vanakooli fännid kohale, tunnetan seda. Näeme varsti!

