Lisa Marie Presley eksmehe valdusest leiti kompromiteerivaid materjale paari 8-aastastest kaksikutest

Lisa Marie Presley eksmehe Michael Lockwoodi kodust on leitud kompromiteerivaid materjale paari 8-aastastest kaksikutest Finleyst ja Harperist, vahendab Daily Mail. Häirivad video- ning fotomaterjalid leidis oma eksmehe arvutist kaksikute ema Lisa Marie Presley. Kuni kohtuistungini on lapsed võetud lastekaitsjate järelvalve alla.

Kohtupaberites, mida Daily Mail eksklusiivselt käsitleda on saanud, väljendas legendaarse laulja Elvis Presley ainuke tütar Lisa Marie tülgastust ning šokki leitud materjalide suhtes. Väidetavalt on seadusandjate valduses enam kui 80 seadeldist, millele fotod ning videod salvestatud on.

Lisa Marie Presley ning Michael Lockwood abiellusid 2006. aastal Jaapanis. Eelmise aasta juunis paar lahutas.