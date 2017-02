Miss Reval 2017 kandidaat Vladislava ema võitis aastal 1998 Miss Estonia tiitli

Miss Reval 2017 korrldaja Kati Kokkonen: iludusvõistlusele võisid kandideerida kõik vähemalt 18-aastased Tallinna kaunitarid. Kuna soovin tõsta missivõistluste taset, siis eelistasin finaalivalikul tüdrukuid, kes käivad ülikoolis või on selle lõpetanud.

Ja järgmisel nädalal algab juba väljavalitutel ringreis mööda Eestit, kus külastatakse võistluse sponsoreid, osaletakse üritustel ja arutatakse ka koostöövõimalusi paljude firmadega.

Siit mõned küsimused tänavustele kanditaatidele:

Number 4 Vladislava Zarubina

Kus sa elad?

Tallinnas

Kui pikk sa oled ning palju kaalud?

48 kg, 168 cm

Mitu liiget on sinu peres?

Kolm liiget

Sinu amet?

Olen R'n' B laulja, Spa terapeut ja massöör

Kas oled vallaline või hõivatud?

Olen valaline

Mis on olnud kõige olulisem/tähtsaim hetk Sinu elus?

Minu elus on kõige tähtsaim minu ema ja tema tervis

Sinu raskeim kogemus?

Püüan elada ilma raskusteta

Miks soovid olla esimene Miss Reval?

Sellepärast, et olen väga seltskondlik ja alati täidan oma eesmärgid.

Kes on sinu iidol ja miks?

Minu iidoliteks on minu ema ja minu pere. Ta oli 1996. aastal Miss Narva ja 1998. aastal Miss Estonia

Kas oled käinud iluoperatsioonidel?

Ei ole

Mis on sinu moto?

All day I achieve my goal and go for it every day!