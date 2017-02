Siim Nestor: meeldiv, et nii hea asi on maailmas niivõrd populaarne

«Kui need kolm on paigas, siis ülejäänud pole mu jaoks oluline. Vendade Brownide duos Rae Sremmurd võluvad need mind kõik – teismeliste poiste hääl, korralik flow’de valik ja peamiselt produtsent Mike Will Made Iti valmistatud biidid. Meeldiv, et nii hea asi on maailmas niivõrd populaarne,» rõõmustab staar suvel Weekend Festivalil kõlava duo üle.

Eilsest algas kodulehel Weekend Festival Balticu eelismüük, mille vältel saavad registreerunud osta festivalipasse tavahinnast 20 eurot soodsamalt.

Kuula: Rae Sremmurd ft. Gucci Mane «Black Beatles»