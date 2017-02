Video: Assoori saarte juurest leiti saksa allveelaev, millist on kujutatud kahes menufilmis

Tegemist on VIIC tüüpi allveelaevaga, mida on kujutatud ka filmis «Das Boot» ja Indiana Jonesi seikluse linateoses «Raiders of the Lost Ark», see asub ligi 900 meetri sügavusel, edastab gizmodo.com.

12. juunil 1941 vette lastud allveelaeva uputas Briti hävitaja HMS Westcott 2. veebruaril 1942 Assooride saarestiku Pico saare juures. Meeskonnast jäi ellu 42 liiget, neli hukkus.

Üks U-581 ohvitseridest, Walter Sitek, ujus kuus kilomeetrit, et maale jõuda ja neutraalne Hispaania repatrieeris ta Saksamaale. Sitek elas Teise maailmasõja üle.

Allveelaev leiti juba möödunud aasta septembris, kuid info leiu kohta avalikustati nüüd, sest 2. veebruaril möödus selle aluse uppumisest 75 aastat.

Saksa allveearheoloogid kasutasid allveelaeva uurimiseks robotit, mille abil sai laevast kõrgresolutsioonilisi fotosid ja video, mis paljastasid allveelaeva seisukorra.

Saksa allveelaev U-581 oli 1981. aasta filmis «Das Boot» näidatud allveelaeva U-96 sõsarlaev. Sedas tüüpi laeva on näha ka Indiana Jonesi filmis «Riders of the Lost Ark», mille jaoks režissöör Steven Spielberg rentis filmis «Das Boot» kasutatud laevakoopiat.

Mereajaloolaste andmetel tootis Saksamaa ajavahemikul 1940 – 1945 üle 560 VII-C klassi allvaeelaeva.

Saksa mereväes nimetati neid laevu «tööhobusteks», kuna nad olid vastupidavad.

Nimetatud klassi allveelaevadel, mis kaalusid 770 tonni ja mille kiirus veepinnal ulatus 39 kilomeetrini tunnis, oli sonar ja diiselmootor.

Teise maailmasõja ajal kaotas Saksamaa erinevast klassist allveelaevu umbes 800 ja hukkus üle 28 000 allveelaevniku.

Allveearheoloogide sõnul leitakse aastas 1 – 2 Teise maailmasõja ajal uppunud saksa allaveelaeva, kuid umbes 100 allveelaeva uppumiskoht on seni kindlaks tegemata.

U-581 sai seilata vähem kui aasta, osaledes kahel lahingumissioonil ja tal õnnestus uputada Briti traallaev HMS Rosemond.

1.veebruaril 1942 oli U-581 tandemis koos teise saksa allveelaevaga ja nende eesmärgiks oli uputada Briti transpordilaev Llangibby Castle. Liitlaste alus pidi lahkuma Assoori saarte Faiali saare Horta sadamast, kuid ei lahkunud, kuna HMS Westcottilt saabus sõnum, et Assooride lähedal on saksa U-581. HMS Westcott pommitas saksa allveelaeva süvaveepommidega, tekitades märgatavaid kahjustusi. Saksa allveelaeva kapten ei soovinud, et kahjustada saanud laev jõuab bittide kätte, ta andis käsu meeskonnal evakueeruda ja lasi ise laeva põhja.

46-liikmelisest meeskonnast hukkus neli meest, keda ei olnud veel päästetud ja kes jäid Briti laeva pommi ette. Britid võtsid 41 sakslast sõjavangi ja üks pääses põgenema. Selleks oli ohvitser Walter Sitek, kes ujus kuus kilomeetrit maale ja andis end Hispaania võimude kätte ja ta saadeti tagasi Saksamaale. Nii Sitek kui teised selle laeva meeskonna liikmed, kes olid Briti sõjavangis, jäid ellu.

Rebikoff-Niggeleri fond ja allveeuurijad tegid U-581 allveelaevast kõrgresolutsioonilise 3D pildi, kasutades selleks allveeroboti poolt tehtud fotosid. Saksa allveelaev oli pooleks murdunud, kuid isegi siis oli aru saada, et tegemist on just U-581-ga.