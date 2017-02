Tõeliselt õõvastav! Kaunitar avastas Instagramis, et keegi kleepis tema keha külge oma näo!

Jessica Hunt leidis internetis surfates, et fotot, millel ta poseerib oma köögis seksikat rohelist kleiti kandes, kasutab keegi võõras, vahendab Mirror. Foto oli täielikult sama, kuid Jessica näole oli kleebitud kellegi teise pilt!

«Oh, mu jumal!» ahastas Jessica Twitteris. «See on minu keha ja minu maja, kuid kelle nägu see on? Catfishing hakkab käest minema.»

«Catfish» on Urban Dictionary andmetel keegi, kes teeskleb kedagi teist, luues sotsiaalmeedias libakontosid eelkõige selleks, et arendada võltse internetiromansse.

OH MY GOD that is my body and my house but who's face is that!?!? catfish game is getting silly pic.twitter.com/a0fQagwi4q