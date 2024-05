Meil on ees suurtest taevaseisudest pungil nädal, mis tähendab, et tõotab tulla sündmusterohke aeg, eriti nädala lõpus.

Kuu on kasvavas faasis, mil energia pöördub üha enam väljapoole ning on soodne aeg tegutseda, uusi plaane ja projekte käivitada, midagi kasvama panna. Paljud inimesed võivad tunda end nüüd erksana ning on oma igapäevastes tegevustes rohkem kohal.