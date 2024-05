TUNGIMINE ERAMAALE Pärnumaal asuv Tuulepesa Elamustalu avastas oma maadelt sõdurid: nad saagisid isegi puid

Pärnumaal asuv Vangu Tuulepesa Elamustalu jagab Facebookis suurt ehmatust, mis sai pererahvale osaks neljapäeval, mil talu maadelt avastati rohkem kui 40 sõjameest. «Kummastav on, et mitte keegi ei teavitanud mind kui 100 hektari maa omanikku ja kinnistul oleva maja omanikku sellest, et mõnekümne meetri kaugusel minu majast plaanitakse sellise mastaabiga õppust,» ütleb maaomanik.