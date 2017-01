Põhjus olla «Happy»! Laulja Pharrell Williams sai kolmikute isaks

Esindaja kinnitas ajakirjale People, et Pharrelli ja tema abikaasa Helen Lasichanhi perre sündisid jaanuari alguses kolmikud. «Perekond on õnnelik ja terve!» ütles esindaja.

Beebide sugu ega nimesid pole veel avalikustatud.

43-aastane laulja ja 36-aastane modell abiellusid 2013. aastal ja neil on juba kaheksa-aastane poeg Rocket Ayer.

Paar avalikustas mullu septembris, et Lasichanh on taas beebiootel. Seda, et sündimas on kolmikud, hoidsid nad siiani saladuses.