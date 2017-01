Video! Marilyn Kerrol on abi otsivatele vähihaigetele üllatav vastus

Marilyn: saan pidevalt üsna sarnase sisuga murekirju, seepärast otsustasin oma sotsiaalmeedia kontole postitada abistava videoklipi, kus vastan viiele küsimusele, mis kõige rohkem korduma kipuvad.

Üks selline küsimus on seotud vähi ja kasvajatega. Mina nimetaksin, et vähk on tegelikult materiaalne haigus. Meid pannakse haigevoodisse just siis, kui meil on vaja elu üle järgi mõelda. Kui me lähme oma vaimsest teekonnast või saatusest kõrvale. Siis pannaksegi meid haigevoodisse ja oma saatuse üle järele mõtlema. Kes saab sellest aru, see ravib ennast terveks. Kes ei saa, see võetakse ära.

Vaata videoklippi!