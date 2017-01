Video! Tanel Padar saab rohkem kutseid heategevusele, kui suudab reaalselt aidata

Miks otsustasite projektis kaasa lüüa?

Tundsime, et see teema vajab tähelepanu ja meil on võimalik sellele kaasa aidata.

Kas Teil palutakse tihti võtta osa heategevusprojektidest?

Üsna tihti, aga kahjuks ei ole võimalik kõikides projektides osaleda. Nende kutsete rohkus annab kahjuks nukravõitu ülevaate, kui palju neid tähelepanu vajavaid teemasid Eestis tegelikult on.

Kas Teil on elus eelnevalt olnud kokkupuuteid autistidega?

On ikka kokkupuuteid olnud, seetõttu see teema ka kõnetas.

Ka ühiskond on valmis selliste olukordadega silmitsi seisma täna?

Ühiskonna valmidusele aitab antud heategevusaktsioon ja Autistika Keskus kindlasti kaasa.