Vau! Iga kolmas eestlane ostis mullu uue telefoni

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul oli detsember traditsiooniliselt rekordkuu nii müüdud telefonide arvult, kui ka kulutatud summa poolest. Ta lisas, et GfK statistika alusel rändas mullu jõuluvana kingikotti 2700 telefoni rohkem kui 2015. aastal.

GfK andmetel sai 2016. aastal uue telefoni omanikuks 7500 inimest rohkem kui eelneval aastal.

Nutitelefonide müük kasvas aastaga 29 300 ühiku võrra ning 82% kogu Eesti jaeturul müüdud telefonidest olid nutikad. „Tele2-s olid nutitelefonidest populaarseimad Samsungi ja Huawei mudelid, mis moodustasid kokku 71% kõigist müüdud nutitelefonidest,“ ütles Seema ja lisas, et rahalises vääringus kulutati enim Samsungi ja Apple’i telefonidele, mille käive moodustas 65% kogu Tele2 telefonimüügi käibest.

Seema sõnul on nuputelefonide osakaal Tele2-s müüdud telefonidest kahanenud aastaga 7%, eelistatuimate brändide seas olid möödunud aastal Nokia, Doro ja Alcatel.

„GfK uuringu kohaselt oli mullu keskmiseks telefoni müügihinnaks 270 eurot, 2015. aastal osteti jaeturul telefon keskmiselt 239 euroga. Seadme müügihinna kasv näitab selgelt, et eestlaste ostujõud on paranenud ja kallimaid mudeleid saab endale lubada järjest suurem hulk inimesi,“ ütles Seema ja selgitas, et möödunud aastal valisid pooled Tele2 klientidest kallima telefoni, mis on 20% enam kui 2015. aastal.

„Eelnevat aastat iseloomustas kindlasti 4G võimekusega telefonide võidukäik, ligi 80% ostetud seadmetest toetas 4G-d. Seega aina rohkem eestlasi saavad nautida ülikvaliteetset ja kiiret 4G internetti nii Eestis kui ka välismaal,“ kirjeldas Seema ja lisas, et kokkuvõtvalt võib GfK andmetele tuginedes öelda, et 2016. aastal eelistasid eestlased telefone, millel on vähemalt 5-tolline ekraan, kiire 4G interneti tugi ja vähemalt kaheksa megapiksline kaamera.

GfK läbiviidud Eesti jaeturu-uuringu kohaselt müüdi 2016. aastal 330 400 nuti- ja 74 400 nuputelefoni.

Kui jaemüügiturul oli keskmine telefoni ostuhind 270 eurot, siis Tele2 klient sai telefoni kätte keskmiselt 218 euroga. Nutitelefonide keskmine ostuhind oli 321 eurot, Tele2-s aga 272 eurot.

2016. aasta top 10 ostetuimat nutitelefoni Tele2-s:

Samsung Galaxy J5 (2016)

Huawei Y5 II

Huawei Y5

Samsung Galaxy J3 (2016)

Huawei P8 Lite

Huawei P9 Lite

iPhone 6s

Samsung Galaxy S7 edge

Samsung Galaxy A5 (2016)

Samsung Galaxy A3 (2016)