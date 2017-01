Video: Brisbane’is lasti muusikavideo võtetel näitleja maha

Queenslandi politsei kinnitas, et elu kaotas 20-aastane Johann Ofner, kes sai kuuli rindu Eagle Lane’il asuvas Brooklyn Standard baaris, kus osa võtteid tehti, edastab news.com.au.

Politsei teatel leidis tulistamisintsident aset täna kell 13.50 kohaliku aja järgi ja tegemist ei olnud tahtliku tapmisega, vaid see oli õnnetusjuhtum.

«Teatame, et uue muusikavideo võtetel leidis aset surmaga lõppenud intsident. Bändiliikmeid neil võtetel kohal ei olnud. Video produktsioonimeeskond ja bänd teevad politseiga koostööd,» teatas Bliss n Eso mänedžer.

Politseiinspektor Tom Armitt teatas, et hukkunu oli näitleja, mitte dublant.

«Muusikavideo tegemisel kasutati käsirelvi, ühes relvas olid millegipärast õige laskemoon ja näitleja sai tulistamise tõttu surmavalt vigastada. Veel ei ole teada, miks kasutati võtteplatsil sellist relva, mis on keelatud,» teatas Armitt.

Brisbane’i politsei uurib juhtunut kui tapmist.

Armitti andmetel üritasid võtteplatsil olnud filmimeeskonna liikmed pihta saanut aidata, kuid nad ei suutnud. Parameedikute teatel oli mees mõnda aega elus, kuid kuna vigastused olid rasked, siis teel haiglasse ta suri.

Sündmuskohal oli juhtumi ajal palju inimesi, kuid mitte keegi teine vigastada ei saanud.

«Pärast juhtumit jäävad Brooklyn Standard baari uksed suletuks, sest politseiuurimine kestab. Kinnitame, et meil töötavad inimesed ei ole juhtumiga seotud. Teeme politseiga koostööd ja oleme mõtetega hukkunud näitleja perekonnaga,» teatas Brisbane’is võttekohaks olnud baari esindaja.

Piirkonnas ja baariga samas majas liikunud inimeste sõnul kuulsid nad umbes kella 14.00 paiku midagi, mis meenutas tulistamist.

Austraalia meedia teatel tegi bänd Bliss n Eso muusikavideot oma uuele palale «Friends Like You». Nad teatasid sotsiaalmeedias, et 22. ja 23. jaanuaril on Brisbane’is uue muusikavideo võtted ja nad vajavad massitseeni erinevas vanuses ja kultuuritaustaga inimesi, kes elavad kas Brisbane’is või selle lähedal.

Austraalia väljaannete andmetel on Brisbane’is käimas veel teised filmivõtted, milles osalevad USA staari Clint Eastwoodi poeg Scott Eastwood ja «Tähesõdadest» tuntud John Boyega, kuid tulistamisintsident seda võttegruppi ja näitlejaid ei puudutanud. Nende võtete tõttu suleti liiklusele Brisbane’is Eagle, Creek ja Queen street.