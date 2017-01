Donald Trumpi tviit: töö algab

Trump saatis täna tviidi: « It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!» (Kõik saab täna alguse! Näeme alates kella 11.00st, mil ametisse astumise tseremoonia algab. Muutused jätkuvad ja töö algab).

Trump annab ametivande Kapitooliumi künkal, kuhu oodatakse 800 000 – 900 000 inimest, kes näevad oma silmaga, kuidas võim vahetub.

Trump teavitas kampaania ajal, millised on tema eesmärgid riigijuhina, kuid nende seas oli ka selliseid, mis paljudele ei meeldinud. Näiteks USA-Mehhiko piirile kaitsemüüri rajamine ja sissesõidukeeld moslemitele. Teda on saatnud skandaalid, milles naised süüdistavad teda seksuaalses ahistamises ning ühe luureraporti väitel, on tal venemaaga salasuhted.

Trumpi sõnul meeldib nii meediale kui sotsiaalmeediale pori loopida ja valeuudiseid levitada.

Täna hommikul osalesid Donald Trump ja ta abikaasa Melania Trump Valge Maja lähedal asuvas St. Johni episkopaalkirikus jumalateenistusel. Alates kella 11.00 on nad ametisse astumise tseremoonial ning Trump peaks ametivande andma keskpäeval kohaliku aja järgi.