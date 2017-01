Juss, Juss kapsauss! Kas ka sind on nime pärast narritud?

"Juss, Juss kapsauss... Oi, sellest on olnud veel ilusamaid riime," tunnistab armastatud näitleja. "Olen oma nime lapsepõlves siiralt vihanud. Just sellepärast, et mind on nii palju kiusatud. Mul on see ema ja isaga tulnud kunagi isegi jutuks, et kuulge nüüd on jama... Ja ma tahtsin kunagi isegi saada uueks nimeks Artur."

"Palusin ema-isa, et palun muutke mind Arturiks. Et Artur, Artur, kartul..., no ma leidsin ega seal mingit erilist kiusamise võimalust pole. Aga, mida suuremaks sain, seda rohkem olen oma õiget nime hakanud kaifima," räägib Juss.

