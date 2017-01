Getter Jaani sõnum eesti inimestele: me oleme kõik omapärased ja omamoodi

Getter, lööd kaasa projektis "Aitäh elule", mis keskendub täiskasvanud noorte vaimupuudega autistide probleemidele. Kuidas sa sellest projektist kuulsid ja miks otsustasid kaasa lüüa?

Minuga võttis ühendust üks väga armas naisterahvas, saate toimetaja Gertrud Rei, kes küsis, et kas ma oleksin valmis aitama ja kaasa lööma "Aitäh elule!" heategevusprojektis.

Kas vajasid pikka mõtlemisaega?

Ei, vastus tuli kohe.

Kas sinu karjääri juures tuleb sageli ette, et sind palutakse heategevusprojektides kaasa lüüa?

Jah, seda on ikka olnud ja kui ma suudan, siis soovin alati abivajajaid aidata.

On sul varem olnud kokkupuutumisi autismispektri häirega inimestega?

Jah, ma olen selliste inimestega kokku puutunud ja mitte ainult üks kord, nii nendega, kellel on diagnoositud autism ja kindlasti on ka neid, kelle kohta ma seda lihtsalt ei tea ja kes ei pruugi ka ise sellest teadlikud olla. Ma arvan, et me ei tohi hukkamõistvad olla, teadmata midagi inimesest ja tema olukorrast.

On sul sel teemal ka mingi sõnum kõigile eesti inimestele?

Me oleme kõik omapärased ja omamoodi, aga me ei tea kunagi, kes meile vastu tuleb ja mis mured on sellel inimesel. Me peame õppima suhtuma mõistvalt kõikidesse.

Getter Jaani, kes lööb kaasa teleprojektis "Aitäh elule!", kolmas osa on Tallinna TV eetris juba täna õhtul!