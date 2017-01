Trumpi raporti taga olev Briti eksagent jättis kassi naabrile ja kadus

USA ja Briti väljaannete teatel on selle 35-leheküljelise raporti taga Briti kunagine välisluureagent, 52-aastane Christopher Steele, kes olevat nüüd hakanud oma elu pärast kartma.

Wall Street Journali teatel palkas Washingtonis tegutsev firma Fusion GPS Steele’i, et ta uuriks, kas Trumpil on Venemaaga kontakte ja millised need on.

Nüüdsetel andmetel jättis Ühendkuningriigis Surreys Wokinghamis elav eksluuraja eile oma kassi naabrile ja kadus nagu tina tuhka.

Christopher Steele'i kodu Surreys Wokinghamis / PETER NICHOLLS/REUTERS/Scanpix

Steele’i varasemast tundvate isikute sõnul kardab mees informatsiooni avalikuks tuleku tõttu Moskva kättemaksu.

«Ta andis oma kassi mulle ja palus looma eest hoolitseda, lisades et ta on vaid paar päeva ära. Ta ei öelnud, kuhu ta läheb ega jätnud ka oma kontaktandmeid. Ma ei ole ta eluga kursis, kuigi oleme naabrid, lihtsalt tervitasime, kui nägime,» lausus naaber.

Meedia andmetel töötas Steele Londonis Orbis Buiness Intelligence konsultatsioonifirmas, mille ta koos oma äripartneri Christopher Burrowsiga 2009. aastal asutas. See firma tegutseb globaalselt, kogudes ja pakkudes luureinfot.

Orbis Buiness Intelligence kontor Londonis / Stefan Wermuth/Reuters/Scanpix

Burrows ei kinnitanud ega lükanud ümber, et Trumpi käsitleva raporti taga on tema kolleeg Steele.

Briti meedia teatel oli Steel 1990. aastatel Briti välisluureteenistuse MI6 parim Venemaa asjatundja, resideerudes pikka aega Moskvas.

CNN oli esimene, mis teatas, et USA luure edastas Trumpile ja varsti ameti maha panevale presidendile Barack Obamale salaraporti, mille kohaselt on Venemaal Trumpi kahjustada võivat informatsiooni.