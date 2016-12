Heategevuslik «Jõulusoojus» on kogunud diabeedilaste toetuseks 160 000 eurot

Kanal 2 heategevuslik saade «Jõulusoojus» toetab tänavu diabeedihaigetele lastele insuliinipumpade soetamist. Heade inimeste toel on annetustena kogunenud juba pea 160 000 eurot, millega saab aidata paljusid Eestimaa lapsi ja peresid. Annetustelefonid on avatud veel ühe päeva, et uus aasta tuleks võimalikult paljudele diabeedihaigetele lastele helge ja turvaline.