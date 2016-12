Vene võimud uurivad karumõrva, mis pandi toime maastikumasinatega

Esmaspäeval Youtube’i jõudnud videol paljastub, et meestel olid võimsad masinad, mida tavaliselt kasutatakse nafta- ja kaevandusfirmades, edastab The Guardian.

Pärast uurimise käivitamist ja skandaali puhkemist see video eemaldati, kuid sellest tehtud koopiad on ikka sotsiaalmeedias.

Video kohaselt hüüdis üks meestest mitu korda «tapa karu» ja teine vastas pärast esimest karule otsasõitmist, et loom on ikka elus. Karu üritas autode eest ära joosta, kuid see ei õnnestunud.

Võimud uurivad, kas mehed tapsid karu sadistlikust mõnust. Venemaa seadused lubavad looma tahtliku tapmise eest anda kuni kahe aasta pikkuse vanglakaristuse.

Uurimine näitas, et karutapjad töötavad kaevandusfirmas ja on kohalikud.

Karumõrva videot näinud nõuavad neile meestele karmi karistust ning Venemaa keskkonnaminister Sergei Donskoi kinnitas, et sellised julmurid saavad karmi karistuse.

Venemaa põhjaosas toimuv kaevandamine seab sealse looduskeskkonna ohtu. Karud küll talvituvad, kuid need karud, kes mingil põhjusel ei saa talvituda või ärkavad talevunest liiga vara, muutuvad agressiivseks ja suunduvad küladesse toitu otsima. Need karud lastakse tavaliselt maha.

Venemaal on ka varem karupiinamisjuhtumeid ette tulnud. Möödunud aastal pistis ühe polaaralal sõjaväebaasi töötaja jääkarule ilutulestikuraketi suhu, mis plahvatades karu raskelt vigastas.