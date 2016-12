Veits ropp: seks ja selle aasta olulised probleemid – seda kõike kajastab ansambli RYGA uue laulu video

«Kui tavaliselt öeldakse lastele, et halva käitumise eest annab jõulutaat vitsa, siis mille poolest on maailma vägevad, poliitikud ja suurkontsernide juhid paremad?» küsivad ansambli liikmed. Kellelegi ei ole saladus, et Lätis on demograafiaprobleemid ja paljud soovivad välismaale siirduda. Ehk leiab põhjuse suhtumises endale seatud ülesandesse? Poliitikute ja silmapaistvate ettevõtjate seotust Panama-skandaaliga, mis puudutab otseselt ka Lätit ja maksude tasumist, samuti palju muid probleeme on videoklipis käsitletud.

Ansambli RYGA klipis on kujutatud jõuluvana improviseeritud töökoda, kus kuulatakse ära paljude riikide ja organisatsioonide jõulusoovid. Selgub, et päkapikkude valmispandud kingitusi (taastuvenergiat, eluasemeid, armastust ja vastastikust sallivust) pole kellelegi vaja. Kuuldes hullumeelseid soove, ei pea jõuluvana, päkapikkude meeskond ja Lumivalgeke pingele vastu ning asuvad ise demograafiat parandama, kuid selleks on vaja kehtiv süsteem lammutada.

Meie päevil võib sageli täheldada naisekuju lihtsustamist ja sellele seksiobjekti rolli andmist. Suur osa naisi lepibki sellega. Kas see on praeguse ajastu norm?! Kas inimeste mõistust valitsevad tõesti vaid primitiivsed instinktid?

Ansambel RYGA ei karda oma provokatiivse videoga näidata, mis tegelikult maailmas jätkuvalt toimub, ja lubavad, et ei jäta raskeid või ebamugavaid teemasid käsitlemata ka oma debüütalbumis, mida võib kevadel oodata.

Kaks RYGA laulu («Candyman» ja «Summerfest») on jõudnud Grammy auhinna esimese valikvooru hääletusele ja võistlevad edasi nominentide hulka pääsemiseks. Sellega paralleelselt kõlab laul paljudes Saksamaa raadiojaamades ja kogub Saksamaal, Austrias ja Šveitsis üha enam tuntust. Aprilli keskel on ansamblil kavas minna Euroopasse ringreisile, et tutvustada kuulajatele oma uut albumit.