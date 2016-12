Galerii! JJ-Street Lockers tantsutüdrukud näitasid oma taset Pariisi tantsuareenil

Juba mitmendat aastat võeti tantsijad soojalt vastu Pariisi tantsusündmusel «Pay The Cost To Be The Boss», kuhu olid sel korral tulnud osalejaid igalt poolt maailmast, alustades Euroopa riikidega ja lõpetades Aasia ja Ameerikaga. Kohapeal andsid koolitusi neli maailmakuulsat tantsijat: P. Lock, Junior, Manu ja Tony GOGO. Viimane kuulub ühtlasi lockingu pioneeride hulka ning on pärit originaalse tantsurühmituse The Lockers koosseisust. JJ-Street Lockers’i liikmed õppisid legendidelt palju uusi teadmisi ning võtsid osa põnevast diskussioonist koos kõikide tantsijatega.

JJ-Street Lockers tantsutüdrukud näitasid oma taset Pariisi tantsuareenil / Kertu Kibal

Reisil avastasid JJ-Street Lockers’i tantsijad, et samal nädalal annab Pariisis koolitust ka teine kuulus legend Shabba Doo, kes kuulub samuti The Lockers’i liikmete hulka. Kunagi varem ei olnud nad temaga kohtunud ning seega kasutati kohe võimalust. Tantsijatel õnnestus võtta osa nii tema lockingu kui ka shway style waackingu klassidest ning saada individuaalselt tagasisidet.

JJ-Street Lockers tantsutüdrukud näitasid oma taset Pariisi tantsuareenil / Kertu Kibal

JJ-Street Lockers’i liikmed panid Pariisis oma oskused proovile kahel võistlusel: «Pay The Cost To Be The Boss» ja «Time New Neo Funker vol 3». Konkurents oli mõlemal võistlusel tihe ning üles astusid tantsijad nii Ameerikast, Aasiast kui Euroopast. «Time New Neo Funker'il» valiti rohkem kui 50 tantsija hulgast 16 parima sekka JJ-Street Lockers’i tantsija Lenel Karu, kes päeva lõpuks pääses võistlusel 8 parima hulka.

JJ-Street Lockers tantsutüdrukud näitasid oma taset Pariisi tantsuareenil / Kertu Kibal

Lisaks tantsimisele osalesid eestlased Pariisis oma tuttava tantsija ja tänavakunstniku Alexis Bust Stephensiga tänavakunstituuril, kus neile tutvustati erinevaid kunstiteoseid Pariisis ning nad olid tunnistajaks ka ühe uue teose valmimisele. JJ-Street Lockers’i reisist on valminud ka videod ning erinevad live ülekanded, millega saate ennast kurssi viia! Nüüd on tantsijad tagasi ning valmis kõik õpitud teadmised tantsusaalis käsile võtma!

Vaata videosid SIIT.