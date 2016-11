Naer läbi pisarate: vaata, kuidas reageerisid Trumpi võidule USA kuulsad jutusaatejuhid

Suurbritanniast pärit koomik James Corden meenutas, kuidas ta kahe aasta eest perega Ameerikasse kolis, vahendab Us Weekly.

«Poeg vaatas meile otsa ja ütles, et see on suurepärane otsus. Ta oli kõigest kolme ja poole aastane, kuid taipas instinktiivselt, et Ameerika on suurepärane koht, kus elada,» sõnas Corden. «See on võimaluste maa ja mitmekesisuse ja lootuse maa ning see ei muutu kunagi.»

«Nüüd on kõige olulisem meie väärtusi meeles pidada. Kohelge inimesi armastuse ja austusega. Mine ja emba kedagi hoolimata sellest, et vihkad nende poliitikat. Ütle neile, et sa hoolid,» soovitas Corden.

Conan O'Brien tunnistas, et see oli «väga kummaline päev» ning märkis, et «pool riigist on väga õnnelik, kuid pool riigist on ühtaegu rusutud ja maruvihane».

O'Brien meenutas vaatajatele, et Ameerika on «kibedaid, vihaseid valimisi korraldanud 200 aastat» ja rõhutas, et «Ameerikas on meil võimalik valida, kes meie riigi hävitab, ja see on privileeg».

Jimmy Kimmel rõõmustas valimismöllu lõppemise üle ja naljatas, et Trump ilmselt üllatas võidu üle, sest presidendiameti asemel mängiks ta parema meelega golfi. Kimmel näitas ka oma versiooni sellest, milline saab olema tulevik Trumpi all.

Seth Meyers ütles oma publikule, et nüüd peavad lapsevanemad oma tütardele selgitama, mis sel hommikul juhtus.

«Paljud neist, sealhulgas mina, arvasid, et Hillaryst saab meie esimene naispresident. Kuid see tähendab seda, et kusagil on praegu kellegi tütar, kes ühel päeval selle tiitli saab,» lohutas Meyers.

Meyers muutus emotsionaalseks, kui ta rääkis oma emast, kes lootis väga Hillary võitu.

Meyers tunnistas ka, et on terve valimisperioodi ajal Donald Trumpi suhtes valesti ennustanud. Seetõttu loodab ta, et ka tema viimane ennustus ei pea paika ja Trumpist saab suurepärane president.

Vaata allpool, kuidas kommenteerisid presidendivalimiste tulemusi Trevor Noah ja Stephen Colbert!