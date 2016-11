Robert DeNiro teatel ei soovi ta enam Donald Trumpi näkku lüüa

The Independent teatab, et Trump sai vajaliku arvu valijameeste hääli ning temast saab jaanuaris 2017 USA uus president.

73-aastane Robert DeNiro edastas nüüd, et ta respekteerib Trumpi võitu ja presidendiks saamist ning võtab näkku löömise teate tagasi.

Robert DeNiro sõnas Jimmy Kimmeli jutusaates esinedes, et kahjuks ei saanud demokraat Hillary Clintonist USA esimest naispresidenti, kuid ta on valmis leppima, et miljardärist ärimehest Trumpist saab USA 45. president.

Trumpi seisukohad moslemite, mehhiklastest sisserändajate, põgenike, etnilisete vähemuste ja naiste teemal tekitasid viha ja protesti, tehes temast samas kõige vastuolulisema kandidaadi läbi USA ajaloo.

«Mina ei saa enam sinna midagi parata, aga Trumpist saab president. Ma respekteerin seda, kuigi veel ei ole teada, kuidas ta käituma ja mida tegema hakkab. Ootame ja vaatame, kuigi juba on käivitunud temavastased protestid,» teatas näitleja.