Oktoobri teletopis domineerivad Kanal 2 saated. Loe, millised neist on edukaimad!

Kanal 2 jaoks on telesügis olnud edukas, televaatajad on Kanal 2 programmist üles leidnud nii vanad lemmikud kui ka uued tulijad. Kantar EMOR teleauditooriumi mõõdikuuringu kohaselt on septembri ja oktoobrikuu vaadatuimate saadete esikümme ja ka TOP 20 suuremas osas just Kanal 2 saadete ning sarjade päralt. Nii leiab oktoobri esikümnest seitse Kanal 2 saadet, kahe ETV ja ühe TV3 saate vastu.

«Meie aasta Austraalias», Tuuli Roosma perega / Erakogu

Jätkuvalt elavad vaatajad suure huviga kaasa menusarja «Pilvede all» sündmustele – Eesti vaadatuim telesari oli oktoobri saadete edetabelis teisel kohal. Edukalt on käima läinud ka «Suure komöödiaõhtu» teine hooaeg, mille leiab neljandalt kohalt ja Tuuli Roosma pereseiklus «Meie aasta Austraalias», mis jõudis viiendale kohale. Esikümnesse jõudsid ka mitu end juba aastatega tõestanud Kanal 2 saadet, sh komöödiasari «Köök», heategevuslik «Kodutunne», meelelahutussaade «Nädalalõpp Kanal 2ga» ja uuriv telemagasin «Radar».

«Suur komöödiaõhtu», 5 saade / Erlend Štaub

Vaadatuimate saadete pingerida jätkub Kanal 2 saadetega ka peale esikümmet. Oktoobrikuu TOP 20st leiab veel komöödiasarja «Naabriplika», mälumängu «Kuldvillak», uue põnevussarja «Siberi võmm», uudistemagasini «Reporter» ja tõsielulise saatesarja «Saladused».

Kokku 12 saadet TOP 20st kinnitavad televaatajate jätkuvat huvi ja poolehoidu Kanal 2 mitmekülgse programmi vastu. Vaadatuima telekanali positsiooni on Kanal 2 tänaseks hoidnud kümme aastat järjest. Erandiks pole ka see telesügis - Eesti televaatajad veetsid oktoobris 15,6 protsenti kogu telerivaatamise ajast Kanal 2 seltsis. Järgnesid TV3 13,9 ja ETV 13,5 protsendiga.