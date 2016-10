Facebooki kasutajad võivad elada kauem

The Telegraphi andmetel kaasati USAs tehtud uuringusse 12 miljonit Facebooki kasutajat, kes olid seal regulaarselt ning ilmnes, et sotsiaalmeedia kasutamise iga aasta kohta kahanes surmarisk 12 protsendi võrra.

Varasemad uuringud on näidanud, et inimesed, kellel on tugevad perekondlikud ja sõprussidemed, elavad keskmisest kauem. Seega võib Facebooki kaudu suhete hoidmine samuti tagada tugevad lähisuhted.

«Facebooki mõõdukalt kasutavatel inimestel väheneb enneaegse surma risk. Juba 1979. aastal tehtud uuringus tõdeti, et pikk eluiga ja sotsiaalsed suhted on seotud. Eluea pikkust aitab ennustada lisaks inimsuhetele ka see, kas inimene suitsetab, on ülekaaluline või kas ta treenib,» selgitas nüüdse uuringu läbi viinud James Fowler.

Uuring näitas, et Facebooki ja teistesse sotsiaalmeedia kanalitesse palju pilte ja kirjutisi postitavad inimesed tunnevad end osana kogukonnast ja integreerituna, kuna teised näevad neid pilte ja kirjutisi. Samuti võivad nende tegeliku elu suhted olla tugevamad ja pikaajalisemad.

Inimesed, kes kasutavad sotsiaalmeediat keskmiselt või palju, elavad kauem, kui need, kes kasutavad seda vähe või üldse mitte.

Kõige sõbralikumatel Facebooki kasutajatel võib elu olla keskmisest pikem, sest teadlaste sõnul on populaarsus on üks neid faktoreid, mis samuti meie elu pikkust mõjutab.

Juba varasemast on teada, et kogukonnas populaarsed isikud elavad suure tõenäosusega kauem, sest neil on kaaslaste tähelepanu ja toetus.

«Sotsiaalmeedia kasutamine peab samas olema tasakaalus tegeliku eluga, sest sotsiaalmeediast sõltuvusse jäämine ei aita suhte loomisele ega säilitamisele kaasa, pigem kahandab suhtlust ja mõjub negatiivselt elueale,» lisas Massachusettsi Northeasterni ülikooli sotsiaalteadlane William Hobbs.