Video: Scarlett Johansson avab Pariisis gurmeepopkorni poe

Prantsuse meedia teatel ei ole 31-aastase staari popkornikauplus tavaline pood, vaid sealt saab osta erimaitsetega, näiteks trühvli, parmesani ja salvei gurmeepopkorni, edastab People.

Popkornikaupluse idee taga on näitlejanna prantslasest abikaasa Romain Dauriac, kes oma põhiametilt on reklaamibüroo juht. Paar plaanib oma äri laiendada, kui nende Pariisi pood edukaks osutub.

Johanssoni pressiesindaja teatel on popkorn näitlejanna üks lemmikroogi ja enne poe avamist katsetas ta kodustes tingimustes erinevate maitsetega.

Johansson ja ta mees tegid popkornipoe avamise eel koostööd New Yorgi ühe tuntuma koka Will Horowitziga, et luua ekstaravagantsete maitsetega popkorni.

Pariisi poodi juhatab Dauriaci õde.

Prantsuse meedia sõnul ei saanud Johansson oma poe avamist ajastada paremini, sest Pariisis on moes praegu kõik ameerikalik.