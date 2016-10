Donald Trumpi «bad hombres» kommentaar tekitas pilalaviini

Kui debatijuht küsis Trumpilt migratsioonipoliitika kohta, teatas vabariiklane, et ta pooldab USA-Mehhiko piirile turvatara rajamist ja illegaalide riigist väljasaatmist, edastab BBC.

«Meil on siin halvad «hombred» (bad hombres) ja me kavatseme nad välja saata,» teatas Trump.

«Hombres» tähendab hispaania keeles «mehed» ja paljud sotsiaalmeedia kasutajad nägid selles viidet mehhiklastele. Trump nimetas oma kampaania varasemas etapis mehhiklasi vägistajateks ja kriminaalideks.

Paari minutiga edastati Twitteris Trumpi väljendit «bad hombres» sadu kordi, tekitades samas pilavate meemide laviini. Trumpi on neil pilapitidel näha erinevates kentsakates olukordades, olles samas ise «bad hombre».

Üks nali viitas ka juustele ning selles oli kasutataud «bad hombres» asemel «bad ombre». Tegemist on juuksevärvimise stiiliga, milles juuste juureosa on tumedam ja alumine osa heledam.

Juuste värvimise naljaga edastati, et Trumpil enda on juusteprobleem ning ka ta naisel Melania Trumpil on vahel «bad ombre».

