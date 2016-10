Video: maailma kõige kiirem mees lubab vaatajad filmis «I Am Bolt» oma ellu

Bolti sõnul selgitab ta selles filmis, milline oli ta elu enne kuulsaks sprinteriks saamist ja milline on nüüd, mil ta on püstitanud mitmeid rekordeid, edastab news.com.au.

Filmi tutvustavas videos on näha viiteid Bolti elule Jamaical, ta intensiivset treenimist, kuid sama intensiivset pidutsemist. Bolt selgitab, et elu peab olema tasakaalus, treeningute ja võistluste vaheaegadel tuleb end mõnusalt tunda ja lõdvestuda.

Bolti sõnul närveerib ka tema enne võistlusi ja ta on mitmel korral küsinud endalt, et kas ta ikka on maailma kõige kiirem.

28. novembril vaatajateni jõudvas dokumentaalfilmi selgitavas tekstis lubatakse, et selles saab heita harukordse pilgu olümpia- ja jooksulegendi ellu, samas on ära toodud mitmeid avalikkusele tundmatuid või vähetuntud fakte tema eraelu kohta.

Filmis lahatakse lisaks sportlikele saavutustele tema eraelulisi suhteid, kaasa arvatud suhet kihlatu Kasi Bennetti ja teiste naistega, kellega ta on koos pidutsenud.

Rio olümpial sattus Bolt skandaali, kuna teda nähti pidutsemas kohaliku maffiabossi lese Jady Duartega ja sotsiaalmeediasse ilmusid üsna pikantsed fotod. Bolt teatas pärast seda, et tegemist oli lihtsalt lõbutsemisega, mis ei tähendanud mitte midagi ning ta on kihlatud.

Filmis räägivad nii Bolt ise kui ka ta pereliikmed, sõbrad, agendid, treenerid ja kaassportlased.

«Minu eesmärgiks on näidata, milline on mu tegelik elu, millised raskusi olen ületanud ja kuidas olen jõudnud tänasesse päeva. Mul on olnud mitmeid tõuse ja mõõnasid. Paljud arvavad, et tunnevad mind läbi ja lõhki, kuid on veel palju, mida minu kohta ei teata. Filmis «I Am Bolt» olen täiesti avatud ja mina ise,» selgitas Bolt.

30-aastane Usain St. Leo Bolt on kaheksakordne olümpiavõitja, 100, 200 ja 4×100 m teatejooksu maailmarekordi omanik ning üheteistkümnekordne maailmameister.