Video: Pennsylvania linnapea solvas Obamasid teatades, et varsti lahkuvad orangutanid Valgest Majast

West Yorki teised linnavõimud rahuldasid senise linnapea Charles Wasko tagasiastumispalve esmaspäeval ja see jõustub 21. oktoobril, edastab nydailynews.com.

«Tegemist oli linna mainet kahjustavate sõnumitega, kuid me tegelesime selle teemaga ja nüüdseks on olukord lahendatud,» teatas linnanõukogu juht Shawn Mauck.

Mauckist saab linnapea kohusetäitja kuni 21. detsembrini 2017, mil valitakse uus linnapea.

Wasko sattus kriitika alla pärast seda, kui teised linnajuhid ja linlased leidsid sotsiaalmeediast Barack Obamat pilavad rassistlikud meemid.

Osadel neist oli Obamat ja ta pereliikmeid võrreldud orangutanidega, kes on pandud istuma aiakärusse ja keda sõidutatakse kuhugi. Juures oli tekst, et varsti on käes Valgest Majast väljakolimise päev ja et orangutanid lahkuvad. Sellega viidati, et Obama presidendiaeg lõpeb, kui 8. novembril valitakse USAs uus president ja Valge Maja saab uue peremehe.

Sotsiaalmeedias oli veel mitmeid viiteid, milles Obamasid võrreldi ahvide ja teiste loomadega.Lisaks postitas ta fotosid ja tekste, millega solvas moslemeid, juute, veterane ja naisi, üritades jäljendada presidendikandidaat Donald Trumpi sõnavõtte.

New York Times kirjutas, et Wasko on Donald Trumpi pooldajast vabariiklane, kellele demokraatide tümitamine tundub olevat hobi. Barack Obama on demokraat.