Karude «seksi» seganud mees teeskles surnut

54-aastase mehe sõnul liikus ta mööda matkarada, kuid siis märkas ta umbes 15 - 20 meetri kaugusel kopuleerunud baribale (Ursus anericanus) ja üks neist ründas teda, edastab foxnews.com.

«Ma ei olnud varem karusid nii lähedalt näinud, tegemist oli suurte loomadega. Nad märkasid mind ja ma üritasin karjumisega neid peletada, kuid see ebaõnnestus. Hakaksin jooksma, kuid karu jõudis mulle järel ning siis tuli mulle meelde, et karude käest võib pääseda kui teeselda surnut ja nii ma tegingi,» meenutas mees.

Üks karudest kompas teda ja üritas teda kaelast hammustada, kuid siis loobus. Mees põgenes pärast karu eemaldumist kabuhirmus, märakamat et ta kaelal on karu hammastest raske vigastus. Veel said vigastada ta käed, jalad ja torso.

Looduskaitsjate sõnul pidasid paaritunud karud meest ohuks ja selle tõttu üks neist, arvatavalt isane, ründas teda. Politsei arvates oli Richmanil õnne, et ta «karukallistusest» eluga pääses.

Richmani teatel kavatseb ta järgmisele matkaretkele minna koos sõbraga, sest siis on kindlam.