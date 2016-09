Vaesus halvab mõtlemisvõime ja teeb enneaegselt vanaks

Ameerika Ühendriikide Miami ülikooli uuring näitas, et jätkuvate majanduslike ja rahaliste raskuste ning nõrgenenud kognitiivsete võimete vahel on seos, edastab sciencedaily.com.

See ei kehti ainult kesk- ja vanemaealiste, vaid ka noorte kohta.

Uuringu tulemustest sai järeldada, et aastakümneid vaesuses ja kitsikuses elamine kurnab vaimu ja keha, mille tõttu inimene vananeb kiiresti. Varasemad uuringud on näidanud, et vaesus mõjutab kõiki vanuserühmi sarnaselt, on siis tegemist kas laste või eakatega. Nüüdses uuringus uuriti vasesuse mõju eelkõige noortel täiskasvanutel ja keskealistel.

Adina Zeki Al-Hazzouri juhitud uuringus koguti andmed 3400 täiskasvanu tervisliku seisundi ja sissetulekute kohta ajavahemikust 1985 – 2010.

Uuritavad jagati nelja rühma: need, kes kunagi ei olnud elanud vaesuses, kolmandiku elust olid elanud vaesuses, peaaegu kogu elu elanud vaesuses ja sündinud vaesusesse.

Vaeste määratlemisel võeti aluseks allpool vaesuspiiri elamine.

Kui enamik uuritavaid olid 50-aastased, siis kontrolliti kolme katse abil nende kognitiivseid võimeid. Ühe katsega katsega uuriti kognitiivset vananemist, kaasa arvatud meelespidamist ja mälu ning võime leida õigeid sõnu.

Teadlased leidsid, et aastakümneid vaesuses elamine nõrgendab kognitiivseid võimeid, eelkõige kannatab mõtlemisvõime ja mõtlemisprotsessi kiirus.

Pikka aega vaesuses elanud ja need, kes sündisid vaesusse, tegid katsed kõige halvemini.

«Sissetuleku suurus ja eluga toimetulemine mõjutab tervist ja mõtlemisvõimet. Vaesus kahjustab kognitiivseid võimeid, rahvatervise seisukohast on tähtis seda teemat jätkuvalt uurida,» lisas Al-Hazzouri.