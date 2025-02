Juba jaanuari lõpust alates on kuus planeeti (Veenus, Marss, Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun) taevakaarel joondunud ning 28. veebruari paiku liitub nendega ka Merkuur. Seda astronoomilist nähtust ei esine tihti ning järgmisena on see vaadeldav alles 2040. aastal.

Paljud inimesed tunnevad aga huvi, et mis võib olla sellise joondumise tähendus inimese ja inimkonna jaoks. Esiteks tuleb tõdeda, et see nähtus on suurema astronoomilise kui astroloogilise kaaluga. Ehk siis joondumise ajal planeedid omavahel eriliselt tähenduslikke sidemeid ei loo ega midagi ei käivita. Seetõttu ei maksa oodata, et just joondumise ajal midagi maailmamuutvat toimuks.