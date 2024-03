14. novembril aastal 2003 avastati taas üks uus kääbusplaneet Pluutost veelgi kaugemal, mis sai nimeks Sedna . See pisike planeet on värvuselt punakas nagu Marss ning asub Maast lausa kolm korda kaugemal kui Pluuto, tehes sellest ühe Päikesesüsteemi kaugeima teadaoleva taevakeha.

Kuna Sedna asub niivõrd kaugel, on selle orbiit äärmiselt lai, millel liikudes Sedna viibib ühes tähemärgis palju pikki aastaid. Võib öelda, et Sedna puudutab meie Päikesesüsteemi äärealasid. Sedna orbiit on võrreldes teiste Päikesesüsteemi orbiitidega kõige ekstreemsem, kuna Sedna rändab Päikesest nii kaugele, et jõuab juba poolele teele teise täheni, enne kui hakkab liikuma tagasi.