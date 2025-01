Juba praegu on meie Päikesesüsteemi planeedid rivis, kuid veebruaris saabub veelgi korralikum paraad. Näha on seitset planeeti, mis tekitavad suure planeetide joonduse. Järgmisel korral on taeva vaatemängu näha alles 2040. aastal.

Meie päikesesüsteemi kaheksa planeeti, Merkuur, Veenus, Maa, Marss, Jupiter, Saturn, Uraan ja Neptuun tiirlevad ümber Päikese ligikaudu samal tasapinnal, kuna need kõik moodustusid 4,6 miljardit aastat tagasi Päikese ümber samast protoplanetaarsest kettast, kirjutab New Scientist .

Kujuteldav joon, mida mööda Päike liigub, nimetatakse ekliptikaks, joondub selle tasapinnaga, nii et kui planeedid ilmuvad taevasse, paistavad nad kõik laias laastus piki ekliptikat. See ei ole täiuslik planeetide rida, kuna nende orbiidid on veidi kallutatud, kuid see on üsna lähedal.