🐍 Värskelt alanud puumaoaasta tõotab tuua kaasa erilisi arenguid, mille taga on sügav intelligentsus.

29. jaanuaril toimus üleminek rohelise puudraakoni aastast rohelise puumao aastasse . Kuna madu on seekord puu-elemendi mõju all, tuleneb sellest ka roheline värvus.

Alanud on sügava tarkuse, transformatsiooni, tervenemise ja üleüldse võimsa energeetilise potentsiaaliga aasta. Maoaasta loomulik element on tuli, kuid praegune aastarütm laseb maol avalduda läbi puu-elemendi. Alati tuleb jälgida, kuidas need elemendid omavahel sobivad ja toimivad.