NÄDALAPROGNOOS Oleme jõudnud varjutuste perioodi südamesse: nädal toob võimsa uue impulsi

Selle nädala kõige olulisem taevane sündmus on kolmapäevaõhtul asetleidev päikesevarjutus Kaaludes, mida Eestis küll näha ei ole, kuid omab inimeste eludes tähendust sellegipoolest. See on suure ümberlülituse aeg, mil tasub keskenduda kvaliteetidele, mida oma ellu luua soovime.

See-eest päikesevarjutus on seotud rohkem uute algustega ja uue suuna saabumisega, kuid seegi võib tuua raputavaid sündmusi, lõppe ja alguseid ning puudutab eriti tasakaalu suhetes (nii isiklikes kui ka diplomaatilistes). Kaalud, milles varjutus toimub, on partnerluse, võrdsuse ja õigluse otsimise tähemärk. Juba võib uudistest lugeda, et ülejäänud parteid keelduvad koostööst Austria valimised võitnud paremäärmuslastega, käivitunud on Marie Le Peni kohtuasi, NATO-s vahetub võim – kõik see kõlab kokku praeguse aja energiaga, kuid on sellest vaid kübeke.