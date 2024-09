NÄDALAPROGNOOS Nädal toob tähenduslikku infot, mis võib viia plaanides kannapöördeni

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval kell 20.26 jõuab Merkuur trigooni Uraaniga, muutes suhtlemise ja infovahetuse eriti spontaanseks ning vabalt voolavaks. See võimaldab tulla läbi infol, mis on seotud tulevikuga ning võib nii mõndagi elus edasi aidata. See on väga hea aeg avatud ja vahetuteks vestlusteks ning läbirääkimisteks, ka ajurünnakuteks.

Kolmapäeval kell 14.06 läheb täpseks Merkuuri opositsioon Neptuuniga, mis viitab, et õhus on mingid kahtlused. Hetkel ei ole kindel, kas ootamatult saabunud info on päris usaldusväärne. Mõned võivad kogeda siin ajutist mõttehägu. See võib olla ka aeg, kui ilmneb, et selles suunas, nagu mõtted seni liikusid, otseselt edasi minna ei saa.

Lisaks võib siin toimuda varjatud info paljastamine, mis toob kaasa segadust või pettumust. Keegi võib ka kogemata midagi välja rääkida või oma sõnadega kuidagi vahele jääda.

Loomingulised natuurid võivad leida selles energias aga palju inspiratsiooni, isegi kui kõik nende ideed reaalselt teostatavad ei ole. Vähemalt viib see mõtted kõrgele, pilve peale.

Neljapäeval kell 07.13 saabub Merkuuri trigoon Pluutoga, mis annab võime eristada tõde illusioonist – just seda lähebki vaja! Ka selles mõjus võib tulla pinna alt nii mõndagi nähtavale, sest inimesed on motiveeritud kaevuma tõeni. Suhtlemisse tuleb juurde läbinägemisvõimet ja sügavuse mõõdet.